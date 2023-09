LPI-J: Beschädigt und gegangen

Weimar (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 34jähriger mit seinem Fahrrad in der Ortslage Gaberndorf die Straße Zum Sportplatz. An einem Anstieg stürzte er über den Lenker, fiel nach rechts und verletzte sich dabei am Rücken. Nachdem er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde, folgte der Atemalkoholtest, der einen Wert von über zwei Promille ...

