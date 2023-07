Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230717-3: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Wesseling (ots)

Tatverdächtige warfen Fensterscheibe mit Stein ein

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (17. Juli) zwei Männer (26, 31) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in Wesseling eingeschlagen und so versucht zu haben, in das Gebäude zu gelangen.

Gegen drei Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge die beiden Tatverdächtigen, die sich auf der Hubertusstraße verdächtig umgesehen haben sollen. Er habe weiterhin beobachtet, dass die Beiden eine Scheibe eines Wohnhauses beschädigten und verständigte die Polizei. Als die Polizisten kurze Zeit später eintrafen, seien beide Männer durch die Gärten in Richtung Josefstraße geflohen. Beamte stellten einen der Tatverdächtigen in einem Gebüsch und seinen Komplizen in einem angrenzenden Vorgarten. Die Polizisten nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zur Sache bereits aufgenommen. Beide Tatverdächtige werden derzeit vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell