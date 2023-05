Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße, Raubdelikt

Coesfeld (ots)

Ein 37jähriger Coesfelder wurde am 07.05.2023, gegen 05:23 Uhr, auf dem Heimweg auf der Schüppenstraße Höhe Schuh Okay von einer männlichen Person aus einer 4 köpfigen Gruppe heraus angesprochen. Unvermittelt schlug dieser dem Coesfelder mehrfach mit der Faust ins Gesicht, der dadurch Verletzungen erlitt. Anschließend wurde ihm das Handy entwendet. Die Personengruppe konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell