Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Daldrup/Drei Personen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Gleich drei Personen brachten Rettungsdienste nach einem Unfall am Donnerstag (4.5.) gegen 7.45 Uhr in umliegende Krankenhäuser. Eine 48-jährige Dülmenerin befuhr mit ihrem Auto die K28 von Hiddingsel in Richtung Dülmen. Im Kreuzungsbereich zur K13 beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 26-jähriger Mann aus Lüdinghausen mit einem Kleintransporter die K28 aus Dülmen kommend in Richtung Hiddingsel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Beiden Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin, die sich im Kleintransporter befand. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach der Unfallaufnahme streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

