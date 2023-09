Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Jugendliche mit Soft-Air-Waffe lösen Polizeieinsatz aus.

Lippe (ots)

Am Schul- und Sportzentrum Werreanger an der Breiten Straße kam es am späten Donnerstagnachmittag (14.09.2023) zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge, der sich gegen 17 Uhr auf dem dortigen Parkplatz befand, beobachtete eine männliche Person, die augenscheinlich eine Waffe in der Hand hielt und verständigte die Polizei. Die Person lief nach Zeugenaussage mit der Waffe in Richtung Sportplatz. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und musste zunächst von der Gefahr einer Amoktat ausgehen. Im Bereich eines Fußplatzes konnte die Person zusammen mit zwei weiteren schließlich angetroffen und von den Einsatzkräften zu Boden gesprochen werden. Es handelte sich um drei 11-Jährige aus Lage, von denen einer eine Soft-Air-Waffe (eine sogenannte Anscheinswaffe) bei sich führte. Die Waffe mit einer Geschossenergie unter 0,5 Joule wurde sichergestellt. Das Führen einer solchen Anscheinswaffe ist - nicht nur für Kinder - verboten und gilt nach dem Waffengesetz als Ordnungswidrigkeit. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Die Jungen wurden bis zum Eintreffen ihrer Eltern am Einsatzort festgehalten und anschließend in deren Obhut übergeben. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt, auch verletzt wurde niemand.

