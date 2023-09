Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tief stehende Sonne blendet Autofahrerin.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Brüderstraße / Am Herforder Tor stießen am Donnerstagnachmittag (14.09.2023) ein Auto und eine Radfahrerin zusammen. Eine 71-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Brüderstraße in Richtung Werler Straße. Im Kreuzungsbereich zum Herforder Tor missachtete sie nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel und touchierte daraufhin eine Radfahrerin auf einer Fußgängerfurt. Die 49-Jährige aus Bad Salzuflen kam aus Richtung Herforder Tor und überquerte die Brüderstraße bei Grün auf ihrem Fahrrad. Obwohl ihr Fuß kurzzeitig zwischen dem Rad und Auto eingeklemmt wurde, gelang es ihr den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen und dort abzusteigen. Durch den Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu. Laut Angaben der 71-Jährigen führte die tiefstehende Sonne dazu, dass sie geblendet wurde und die Farbe der Ampel nicht richtig erkannte. Die Radfahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Aktuell verzeichnet die Polizei in Lippe vermehrt Verkehrsunfälle aufgrund der tiefstehenden Sonne. In der Tat kann diese die Sicht auf die Straße und den Gegenverkehr stark beeinträchtigen. Jedoch gehört dies zu den normalen Witterungsverhältnissen, so dass Autofahrer ihr Fahrverhalten und ihre Geschwindigkeit den Lichtverhältnissen jeweils anpassen müssen. "Besonders vorsichtig fahren!" muss hier die Devise lauten.

