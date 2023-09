Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Mofa-Fahrer rutscht unter Auto.

Lippe (ots)

Im Schürenbreder Weg am Schulzentrum stürzte ein junger Mofa-Fahrer am Donnerstagmorgen (14.09.2023) gegen 7.30 Uhr und wurde leicht verletzt. Der 15-Jährige aus dem Kalletal kam mit seiner Mofa aus der Straße Sellworth und wollte in den Schürenbreder Weg abbiegen. Dabei kam er vermutlich aus dem Gleichgewicht, stürzte und rutschte unter den Seat Ateca einer Kalletalerin. Die 42-jährige Fahrerin war in Richtung Hohenhausen Ortskern unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Klinikum. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 1500 Euro.

