Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mobile Tafel im "grünen Klassenzimmer" von Schule beschädigt.

Lippe (ots)

Auf dem Außengelände des Stadtgymnasiums in der Martin-Luther-Straße richteten bislang Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag (13./14.09.2023) Sachschaden an. Sie beschädigten eine mobile Tafel im "grünen Klassenzimmer", das sich im Außenbereich der Schule befindet. Des Weiteren zündelten sie augenscheinlich an trockenem Laub. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, sich telefonisch unter 05261 9330 zu melden.

