POL-LIP: Extertal-Asmissen. Widerstand eines Ruhestörers gegen Polizeibeamte.

Am Mittwochabend (13.09.2023) gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in den Wiesenweg nach Asmissen gerufen. Bereits beim Öffnen der Wohnungstür reagierte der 26-jährige Bewohner laut brüllend und in aggressiver Weise, als er zur Ruhe ermahnt wurde. Als die Einsatzkräfte den Ort verlassen wollten, stürmte der uneinsichtige Ruhestörer mit erhobenen Fäusten aus dem Haus bedrohlich auf sie zu. Da er auf Ansprache der Polizisten nicht reagierte und weiter mit einem körperlichen Angriff drohte, wurde zur Abwehr Pfefferspray gegen ihn eingesetzt, anschließend wurde er überwältigt. Dabei trat er wild um sich und verfehlte nur knapp den Kopf einer Polizistin. Rettungskräfte versorgten ihn in einem Krankenwagen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten unentwegt. Aufgrund einer scheinbar psychischen Ausnahmesituation wurde der Mann im weiteren Verlauf in eine Klinik eingewiesen. Während des Transportes im Rettungswagen führte er seine derben Beleidigungen weiter fort.

