Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In zwei Kellerräume eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (11. - 13.09.2023) sind unbekannte Täter in zwei verschiedene Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Hasselstraße eingebrochen. Über die Türen drangen sie jeweils in die Räumlichkeiten im Keller ein. Während aus einem der Räume nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurde, konnte im zweiten Raum vermutlich Beute gemacht werden. Was jedoch genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise zu den Einbrüchen.

