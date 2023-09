POL-LIP: Detmold. Zeugensuche nach Pedelec-Diebstahl an Schule.

Lippe (ots) - Auf der Straße "Emme" in Langenholzhausen ereignete sich am Mittwochnachmittag (13.09.2023) ein Verkehrsunfall beim Abbiegen, weil ein Autofahrer unaufmerksam war. Ein 19-Jähriger aus dem Kalletal war gegen 15:10 Uhr mit seinem grauen VW Golf aus Richtung Hohenhausen kommend auf der Straße unterwegs. Als er nach links in Richtung Kalldorf abbiegen ...

