Polizei Lippe

POL-LIP: Bezirksdienstbeamter Andre Schäfer - Ein neues Gesicht für Barntrup und seine Ortsteile

Lippe (ots)

Polizeioberkommissar Andre Schäfer kümmert sich seit dem 01.09.2023 als neuer Bezirksdienstbeamter um die polizeilichen Anliegen der über 8.600 Menschen in Barntrup. Sein Verantwortungsbereich umfasst auch die dazugehörigen Ortsteile Alverdissen, Selbeck, Sommersell und Sonneborn. Schäfer ersetzt den nun pensionierten Volker Schnell, der vor ihm 5 Jahre Kontaktbeamter im Bezirk war.

Der gebürtige Extertaler arbeitet in der Gegend bereits seit 17 Jahren im Wachdienst und kennt dadurch nahezu jede Ecke. Er freut sich nun darauf, als fester Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger von Barntrup zur Verfügung zu stehen.

Besonders am Herzen liegt dem Polizeioberkommissar die Verkehrssicherheit unserer Kleinsten. Daher wird man ihn regelmäßig an den zwei Grundschulen und sechs Kindergärten im Bezirk antreffen können. Sein Bezirksdienst-Büro befindet sich in der Obere Straße 13 in Barntrup. Zudem ist er telefonisch unter der Nummer 05263 - 9449 966 erreichbar. (In dringenden Notfällen wählen Sie bitte immer den Notruf unter der 110, da der Bezirksdienst nicht rund um die Uhr im Einsatz ist.)

Seit 1999 ist der Familienvater von zwei Kindern Teil der Polizei. Nach seiner Ausbildung war er von 2002 bis 2006 im Rheinisch-Bergischen Kreis tätig. Anschließend kehrte der 44-Jährige in seine Heimat zurück und arbeitete seitdem auf der Polizeiwache Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell