Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Mobiltelefone gestohlen.

Lippe (ots)

Wegen des dringenden Tatverdachts, zwischen dem 07. und 10. September 2023 mehrfach Mobiltelefone aus der Auslage des Marktkaufs in der Heidenschen Straße gestohlen zu haben, werden zwei Männer heute (12.09.2023) dem Haftrichter vorgeführt. Es handelt sich um einen 20-Jährigen und einen 26-Jährigen aus Rumänien, die handwerkliche Arbeiten in dem Markt erledigt haben. Dabei nutzten sie offenbar die Chance, insgesamt 8 Mobiltelefone zu stehlen. Mittels Videoüberwachung konnten die beiden als Tatverdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell