POL-PDLU: Verkehrsunfall am Doppelgymnasium- beteiligter Junge auf Fahrrad und Zeuge gesucht!

Speyer (ots)

Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem PKW am 24.04.2023 gegen 13:15 Uhr die Otto-Mayer-Straße in Richtung Doppelgymnasium. Rechtsseitig von ihr im Kurvenbereich befand sich ein ca. 12-14-jähriger Junge mit schwarzen Haaren auf ein Fahrrad auf dem Sattel sitzend und schien zu warten. Als sich die 18-jährige in Höhe des Jungen befand, fuhr er plötzlich auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit dem PKW. Er stürzte zu Boden. Als die PKW-Fahrerin sich nach dessen Befinden erkundigte, habe der Junge geantwortet "Alles okay". Anschließend habe ein bislang unbekannter männlicher Zeuge die 18-Jährige in ein Streitgespräch verwickelt und der Junge entfernte sich unbemerkt vom Unfallort. Auch der Zeuge ging ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Fahrzeug entstanden Kratzer auf der Motorhaube und im Bereich des Kotflügels. Bei dem Fahrrad des Jungen soll es sich um ein schwarzes Jugendbike gehandelt haben. Ein Schutzhelm soll über dem Fahrradlenker gehangen haben. Es ist nicht bekannt ob der Junge verletzt ist oder einen Sachschaden erlitten hat.

Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Jungen geben? Hinweis bitte an die Polizei Speyer telefonisch (Tel. 06232 / 137-0) oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

