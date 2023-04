Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Speyer (ots)

Am Montag zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es zu mehreren Kontrollstellen durch die Polizei. Die Verkehrskontrollen wurden in der Wormser Landstraße, der Spaldinger Straße, der Bahnhofstraße und in der Wormser Straße durchgeführt. Es wurden 19 Kraftfahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen und 26 Fahrräder kontrolliert. Dabei stellten die Beamten eine Gurtverstoß fest und vier Fahrradfahrer und ein E-Scooter befuhren die falsche Fahrbahnrichtung und acht Fahrradfahrer verstießen gegen das Verbot der Einfahrt in die Einbahnstraße. Für die Fahrerin des E-Scooters wurde auf Grund eines fehlenden Versicherungsschutzes eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst. Bei den Fahrradkontrollen wurde der Fokus auf die ordnungsgemäße Benutzung der Fahrbahn und die Überprüfung, ob es sich bei dem Fahrrad um mögliches Diebesgut handeln könnte gelegt. Da die ordnungsgemäße Benutzung mit eine der Hauptunfallursachen zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern ist, wird die Polizei Speyer weiter ein Auge auf diese Problematik haben, um brenzlige Situationen und Verkehrsunfälle weiter minimieren zu können.

