POL-LIP: Detmold. Fußgängerin angefahren.

Eine 23-jährige Fußgängerin wurde am Montagmittag (11.09.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Röntgenstraße leicht verletzt. Die Detmolderin wollte einen Fußgängerweg überqueren, als ein 72-jähriger Autofahrer aus Lemgo auf einen Parkplatz einfuhr. Dabei übersah er die Frau und fuhr sie mit seinem Dacia an. Die 23-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

