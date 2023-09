Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannter fährt Schülerin über Fuß.

Lippe (ots)

Dienstagmittag (12.09.2023) kam es in der Sprottauer Straße nahe der Realschule zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbeteiligter Autofahrer wurde offenbar ungeduldig und wollte die Unfallstelle über den Gehweg umfahren. Eine Zeugin sprach den Fahrer an und versperrte ihm den Weg. Der Fahrer in dem schwarzen VW fuhr nach einem Wortgefecht an der Zeugin vorbei und einer 14-jährigen Schülerin über den Fuß. Er verschwand in Richtung Bielefelder Straße. Die Schülerin musste ambulant im Klinikum behandelt werden.

Der Fahrer des VWs mit lippischem Kennzeichen wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Vollbart, graues T-Shirt. Wer Hinweise auf den Mann oder sein Fahrzeug hat, informiert bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

