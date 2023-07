Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Während der Arbeit bestohlen

Weilerswist (ots)

Am Dienstag (25. Juli) stellten Mitarbeiter einer Baufirma auf einer Baustelle in der Drei-Eichen-Straße in Weilerswist fest, dass Bauwerkzeug aus dem Baustellenfahrzeug entwendet wurde.

Der Pkw wurde von einem Mitarbeiter um 9 Uhr auf der Baustelle abgestellt. Gegen 13 Uhr stellte ein Arbeiter den beschädigten Schließzylinder der Hecktüre fest.

Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem mehrere Sägen, Bohrmaschinen und weiteres Werkzeug entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell