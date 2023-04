BPOLI-OG: Versuchter Automatenaufbruch am Haltepunkt Kreisschulzentrum

Baden-Baden (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag am Bahnhof in Baden-Baden ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen griechischen Staatsangehörigen, wurde das Messer zugriffsbereit in seiner Hosentasche aufgefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: ...

