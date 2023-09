Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Auf der Lemgoer Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag (14.09.2023) an der Einmündung zur Umgehungsstraße B 66 ein Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 63-Jähriger aus Barntrup mit seinem Skoda Karoq in Richtung Dörentrup und beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Barntrup abzubiegen. Dabei prallte er mit einer 44-Jährigen aus Lemgo zusammen, die vorfahrtberechtigt mit ihrem Hyundai Staria in Richtung Selbeck unterwegs war. Nach eigenen Angaben des Barntrupers wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet. Seine 60-jährige Beifahrerin sowie die Lemgoerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Auch die 6-jährige Tochter der Hyundai-Fahrerin, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Der Hyundai musste abgeschleppt werden, an beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell