Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Fahrzeug auf der BAB 6 - PM Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei dem brennenden Fahrzeug auf der BAB 6 zwischen der AS Mannheim-Schwetzingen und der AS Schwetzingen-Hockenheim handelte es sich um einen LKW, nicht um einen PKW. Der Brand am Fahrzeug sowie an einem Stück Wiese neben dem rechten Fahrbahnrand, wo der LKW zum Stehen kam, konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Auch konnte der LKW nach einem Reifenwechsel wieder weiterfahren. Die Fahrspuren in Richtung Heilbronn wurden wieder freigegeben.

