Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 14:30 Uhr und Dienstagmittag, gegen 12 Uhr gelang es einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern in eine Tiefgarage in der Straße Am Hackteufel einzudringen und hier an einem BMW und einem Fiat zunächst die Fensterscheiben einzuschlagen, um anschließend Wertgegenstände zu entwenden. Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Tel.: 06221 / 1857-0, entgegen.

