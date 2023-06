Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwimmbad-Spind aufgebrochen und Wertsachen entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In einem Schwimmbad in der Minneburgstraße wurden am Montagnachmittag, in einem kurzen Zeitraum zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr Wertgegenstände aus einem verschlossenen Spind entwendet. Als die bisher unbekannte Täterschaft einen Spind mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam aufgebrochen hatte, nahmen diese anschließend die darin gelagerten Wertgegenstände wie einen Geldbeutel mit rund 90 EUR Bargeld, einer EC-Karte, Ausweis und Führerschein sowie weitere 100 EUR, eine EC-Karte, eine Kreditkarte und ein Mobiltelefon an sich und flüchteten. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl danach und verständigte zunächst die Badeaufsicht, die dann die Polizei verständigte. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 833970 zu melden.

