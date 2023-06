Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender PKW auf der BAB 6 - PM Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der BAB 6 zwischen der AS Mannheim-Schwetzingen und der AS Schwetzingen-Hockenheim besteht derzeit Gefahr durch einen brennenden PKW. Daher ist die Fahrbahn in Richtung Heilbronn derzeit voll gesperrt. Über verletzte Personen oder die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

