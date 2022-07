POL-DN: 42-Jährige mit E-Scooter übersehen

Düren/Aldenhoven (ots) - Am Montagmorgen sind sowohl eine 71-Jährige aus Niederzier als auch eine 81-Jährige aus Aldenhoven beim Einkaufen einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr in einem Kaufhaus auf der Kuhgasse in der Dürener Innenstadt. Nach Aussage der Seniorin hielten sich zwei Mädchen in ihrer unmittelbaren ...

mehr