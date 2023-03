Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkplatzrempler und geflüchtet

Waldmohr (ots)

Kleinwagen auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet. Am Montag, den 20.03.2023, im Zeitraum von 15:15 - 15:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Postenbörse in der Straße "Vor der Muhl" ein geparkter roter FIAT 500 beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW der Geschädigten entstanden Schäden an der Beifahrerseite in Höhe von ca. 1500 Euro. |pikus

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373/822-0 oder per E-Mail: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

