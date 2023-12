Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr kam es im Böhmerwälder Weg in Osterburken zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Wohnhaus, indem ein Fenster mit einem Werkzeug aufgehebelt wurde. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und das dortige Inventar. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck, Bankkarten und Ausweisdokumente. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Walldürn: Sprayer versucht sein Glück an Wohnhaus

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Donnerstag 08 Uhr kam es in Walldürn in der Marsbachstraße zu einer Sachbeschädigung. An einem Wohnhaus wurde durch einen derzeit unbekannten Täter ein Graffiti an der Hauswand angebracht, welches das männliche Geschlechtsteil in grün abbilden sollte. Wer zum genannten Zeitpunkt Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06262 92666-0 zu melden.

Schwarzach - Unterschwarzach: Reifen an Kfz aufgestochen

Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 17 Uhr wurde in der Hauptstraße in Unterschwarzach der linke Vorderreifen eines Pkw der Marke Mercedes Benz aufgestochen. Der unbekannte Täter benutzte zum Aufstechen des Reifens vermutlich ein Messer. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell