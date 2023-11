Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Haus und Nebengebäude auf Bauernhofgelände abgebrannt

Westerkappeln (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind an der Bramscher Straße in Seeste am frühen Dienstagmorgen (28.11.23) ein Einfamilienhaus sowie ein Nebengebäude - ehemalige Stallungen - abgebrannt. Die Gebäude befinden sich auf einem Bauernhofgelände zwischen Halener Straße und Flugplatz Achmer. Eine Zeugin stellt am Morgen gegen 02.20 Uhr den Brand fest und rief den Notruf. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stand das Einfamilienhaus im Vollbrand. Die Feuerwehr Westerkappeln war bereits mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Eine ältere Bewohnerin konnte sich selbständig ins Freie retten. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner wurde durch die Feuerwehr über eine Rettungsleiter aus dem Wohnhaus befreit. Auch er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Bramscher Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell