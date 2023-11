Polizei Steinfurt

POL-ST: Bramscher Straße (L584) in Westerkappeln wegen Großbrand gesperrt

Westerkappeln (ots)

Aktuell bekämpft die Feuerwehr in Westerkappeln den Brand eines Gehöftes an der Bramscher Straße. Hierzu musste die Bramscher Straße (L584) zwischen Westerkappeln und der Landesgrenze zu Niedersachsen komplett gesperrt werden. Die Brandstelle befindet sich im Seester Feld ca. 1000 Mrt. südlich des Flugplatzes Achmer. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in die Morgenstunden hinziehen.

