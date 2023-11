Polizei Steinfurt

POL-ST: schwerer Verkehrsunfall auf dem Postdamm in Höhe Guntruper Straße Insgesamt zehn Verletzte

Greven (ots)

Auf dem Postdamm hat sich am Montagmorgen (27.11.23) gegen 09.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 36-jährige Dortmunderin wollte mit ihrem Jeep den Postdamm an der Guntruper Straße überqueren und übersah ersten Erkenntnissen zufolge einen von rechts kommenden VW Kleinbus, der mit neun Personen besetzt war. Es kam zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle zehn Fahrzeuginsassen sind bei dem Unfall verletzt worden, sieben davon schwer. Genauere Angaben zur Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Eingesetzt waren mehrere Rettungswagen, Rettungshubschrauber und das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Alle Verletzten wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge sind geborgen und sichergestellt worden. Der Postdamm ist nach der Unfallaufnahme und nach der Fahrbahnreinigung wieder frei gegeben. Angaben zu den Fahrzeuginsassen sind Gegenstand der Ermittlungen.

