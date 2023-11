Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmaste umgeknickt

Vogelsbergkreis (ots)

Lautertal. Zwischen Freitagmittag (03.11.) und Sonntagmorgen (05.11.) wurden durch Unbekannte zwei Verkehrsmaste, die mittels Schraubbuchse im Boden verankert waren, durch enorme Gewalteinwirkung umgeknickt. Betroffen waren Maste im Einmündungsbereich eines Gehwegs in der Eichelhainer Straße / Schottener Straße in Engelrod, die in unmittelbarer Nähe zueinander standen. Die jeweils angebrachten Verkehrszeichen blieben unbeschädigt. Der Höhe des Gesamtsachschadens beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell