Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennender Gliederzug sorgt auf der BAB A7, zwischen den AS Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West für stundenlange Vollsperrung

Bad Hersfeld (ots)

Am Dienstag (07.11.) befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Osnabrück gegen 22.55 Uhr mit seinem Lastzug die BAB A7 aus Kassel kommend in Richtung Fulda auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz nach dem Parkplatz "Am Pommer" bemerkte der Fahrer starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Der Fahrzeugführer reagierte sofort und lenkte sein Lastzug auf den dortigen Standstreifen. Bereits beim Aussteigen bemerkte der Fahrzeugführer, dass bei seinem Lkw Betriebsstoffe aufgrund eines Motorplatzers unter dem Führerhaus austraten. Diese entzündeten sich am Motorblock, so dass das Führerhaus nach kurzer Zeit Feuer fing. Der Fahrzeugführer brachte sich daraufhin in Sicherheit und setzte den Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw bereits in Vollbrand. Mit Beginn der Löscharbeiten, musste die BAB 7 in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungungsstrecke wurde geschaltet.

Die Löscharbeiten waren nach ca. 60 Minuten zunächst beendet. Da der Lkw jedoch mit Stückgut, unter anderem auch mit dem Pflanzenschutzmittel Propyzamid, beladen war, kam es immer wieder zum Entzünden des Feuers.

Vor dem Abtransport / Bergung des ausgebrannten Lkw, muss dieser durch den THW mittels Radlader entleert werden, um den Brandherd einzudämmen.

Verletzte Personen gibt es zum Glück nicht. Durch die extreme Hitze entstand ebensfalls Sachschaden am Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beträgt ca. 60.000 Euro.

Neben den Feuerwehren aus Homberg/Efze, Bebra, Friedlos, Bad Hersfeld war eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, das THW und die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

Durch die nicht ordnungsgemäße gebildete Rettungsgasse der Verkehrsteilnehmer, wurden die Arbeiten der o.a. Einsatzkräfte extrem behindert bzw. erschwert.

Die BAB A7 bleibt ab der AS Homberg / Efze in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr / Abschleppdienst wird die Bergung noch bis in die Morgenstunden andauern.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell