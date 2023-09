Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fensterscheiben an Schule eingeworfen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter warf am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 21.00 Uhr, eine Fensterscheibe einer Schule in der Hellbergstraße ein. Bereits am Dienstagabend, 12.09.2023, wurden schon vier Fensterscheiben eingeworfen. Ein Einbruchsversuch kann ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

