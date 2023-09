Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Traktorfahrer missachtet Vorfahrt - Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen

Freiburg (ots)

Ein 38-jähriger Traktorfahrer befuhr am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 11.45 Uhr, den Verbindungsweg von Fischingen kommend und wollte die Kreisstraße 6327 in Richtung Schallbach überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Pkw-Fahrer. Beim Einfahren in die Kreisstraße stieß der Traktorfahrer gegen die hintere Fahrzeugseite des Pkw. Durch die Kollision drehte sich der Pkw, kippte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit Hilfe des Traktorfahrers konnte sich der 51-Jährige aus seinem Pkw befreien. Der wohl nur leicht verletzte 51-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 27.500 Euro geschätzt. Am Traktor sein ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

