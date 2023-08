POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Heuballenpresse in Groß Ippener

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Montag, 21. August 2023, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Adelheide verletzt. Ein 22-jähriger Mann aus Stuhr befuhr mit einem Kleinwagen die Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener und bog an der Anschlussstelle Adelheide nach links ab, um auf die Autobahn 28 in Richtung Stuhr zu ...

