POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in eine Kindertagesstätte in Hude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 19. August 2023, 10:15 Uhr, bis Montag, 21. August 2023, 05:50 Uhr, wurde eine Fensterscheibe des Gebäudes in der Blumenstraße eingeschlagen. Nach ...

