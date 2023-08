POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Kindertagesstätte in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Rollerfahrer hat am Montag, 21. August 2023, gegen 05:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Delmenhorster mit einem VW den Brendelweg in Richtung Annenheider Straße. Um auf dem Parkstreifen in entgegengesetzter Richtung parken zu können, wendete er seinen Pkw. ...

