POL-OH: Brand in Ebersburg-Ried, Sandgasse

Fulda (ots)

Ebersburg-Ried. Am Dienstag (07.11.) kam es im Ebersburger Ortsteil Ried in der Sandgasse gegen 19 Uhr zum Brand einer Hausfassade und angrenzenden Garagen verbunden mit starker Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache an in Kartons und Säcken gelagerten Textilien aus, die an der Gebäuderückseite abgestellt waren. Das Feuer griff auf die Hausfassade über und zerstörte hier auch die Holz-Balkongeländer und Fenster. Zudem brannte weiterer Hausrat in den Garagen, der aktuell noch von den Feuerwehren herausgeholt und gelöscht wird. Außerdem wurde ein in der Nähe abgestellter Transporter beschädigt.

Die Hausbewohner des Zweifamilienhauses stellten den Brand fest, konnten sich alle selbstständig retten und versuchten zunächst vergeblich, das Feuer zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehren aus Ried, Thalau, Schmalnau und Ebersberg mit 65 Einsatzkräften hatten den Brand schnell unter Kontrolle und führen noch Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durch. Zudem war noch ein RTW vor Ort.

Durch den Brand wurde das gesamte Gebäude verraucht und ist zumindest bis morgen nicht mehr bewohnbar.

Eine Sachschadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

