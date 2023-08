Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Nienhagen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr kommt es in Nienhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die beiden Beteiligten befahren die Papenhorster Straße in Richtung Nienhagen als bei schlechter Witterung der unbeleuchtete Radfahrer plötzlich die Fahrbahn in Höhe des Friedrich-Hoppe-Weg quert. Der Radfahrer wird von dem Pkw erfasst und durch den Aufprall gegen die Bordsteinkante geschleudert. Durch den Aufprall erleidet der 17-jährige Radfahrer schwerste Kopfverletzungen und schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der 19-jährige Pkw-Fahrer erleidet einen Schock, bleibt sonst jedoch unverletzt.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein unabhängiger Sachverständiger eingeschaltet.

