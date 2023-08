Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW gerät auf Fußweg

Celle (ots)

Celle - Bereits am Samstag (26.08.23) kommt es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Bergen unterschätzt in einer Rechtskurve die Kraft seines blauen 3er BMW und kommt von der Fahrbahn ab. Passanten, welche auf dem Fußweg unterwegs gewesen sind, mussten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Drei Fußgänger erlitten dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und eines Schocks. Unmittelbar nach dem Unfall ist vom Rücksitz eine junge Frau aus dem Auto gestiegen und hat die Örtlichkeit verlassen. Im Anschluss soll eine der Beteiligten den Fahrzeugführer noch im Fahrzeug sitzend geschlagen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, auch die junge Dame vom Rücksitz, sich bei der Polizei Celle unter 05141/277 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell