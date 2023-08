Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW fährt in Hauswand

Celle (ots)

Celle - Am heutigen 28.08.2023 ist es im Celler Ortsteil Altencelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Hauswand gekommen. Aus bislang nicht bekannten Gründen ist die 24-jährige Fahrzeugführerin nach rechts von der Straße Eilensteg abgekommen und hier in ein Reihenendhaus gefahren. Die 24-jährige ist dabei in ihrem PKW eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 78-jährige Hauseigentümerin ist zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen, jedoch nicht verletzt worden. Zur Sicherung der Hauswand ist das THW hinzugezogen worden, welche diese abgestützt haben. Nach deren erster Einschätzung ist das Haus weiterhin bewohnbar. Die 24-jährige wird mit schweren Verletzungen im Celler Krankenhaus behandelt.

