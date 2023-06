Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 29-Jährige auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 6. Juni 2023 um 02:50 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf eine 29-jährige Bulgarin als Beifahrerin eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Reisende mit zwei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft in Kassel gesucht wird. Die Frau wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Ermittlungen ergaben, dass ein ausgestellter Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung mit einer Reststrafe von 200 EUR oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe im Zuge von Ratenzahlungen ausgesetzt war. Ein weiterer Haftbefehl wegen Betrug mit einer Reststrafe von 400 EUR oder 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe konnte im Laufe des Vormittags durch Zahlung des erforderlichen Betrages abgewendet werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Frau die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell