BPOL NRW: 28-Jähriger leistet Widerstand - Bundespolizist wird verletzt

Köln (ots)

Am 05.06.2023 gegen 7 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann, der mit einem zweiten Tatverdächtigen wegen Ladendiebstahls im Verdacht stand. Während der polizeilichen Maßnahme verhielt sich der 28-Jährige so unkooperativ und aggressiv, dass ein Beamter anschließend ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen musste.

Am Montagmorgen stahl ein Algerier (16) mehrere Lebensmittel aus einem Einzelhandelsgeschäft im Kölner Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den Beschuldigten und seinen Begleiter, der ebenfalls unter Verdacht stand. Der 28-jährige Begleiter mit marokkanischer Staatsangehörigkeit verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber durchweg verbal aggressiv. Da die Beamtinnen und Beamten Zweifel an der Identität des Mannes und zugleich Tatverdächtigen hatten, begleiteten sie ihn auf die Wache. Auf dem Weg wurde der Wohnungslose wiederholt gewalttätig, versuchte sich mehrfach loszureißen und verletzte einen Beamten hierdurch an der Hand.

Die Beamtinnen und Beamten führten im Nachgang eine Videoauswertung durch. Diese bestätigte die Diebstahlshandlung des jugendlichen Tatverdächtigen. Der Marokkaner muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Einer der Beamten begab sich aufgrund der leichten Verletzung an der Hand in ärztliche Behandlung.

