Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede

Celle

Eicklingen - Mehrere Einbrüche in der Nacht

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (13.10.2022) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Straße in Eschede "An der Breite". Sie entwendeten einen Computer und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

In derselben Nacht war erneut eine Fahrschule in Celle das Ziel von Einbrechern. In den letzten Wochen sind bereits mehrere Fahrschulen in Stadt und Landkreis Celle von Einbrechern heimgesucht worden. Dieses Mal traf es eine Fahrschule in der Hannoverschen Heerstraße. Die unbekannten Täter durchwühlten die Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Einen weiteren Einbruch gab es in Eicklingen. Hier schlugen Kriminelle eine Scheibe ein und entwendeten Zigarettenschachteln im Wert von ca. 5000 EUR.

Hinweise zu diesen Tatgeschehen bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell