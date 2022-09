LPI-SHL: Motorradfahrer fuhr auf und stürzte

Vacha (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Vacha in der August-Bebel-Straße auf Höhe der Hausnummer 36. Vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke wurde ein Garagentor beschädigt. Nachdem sich der Unfall ereignete, verließ der Täter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zur Tat können jederzeit ...

