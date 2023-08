POL-CE: Illegales Kraftfahrzeugrennen am Harburger Berg

Celle (ots) - Celle - Bereits am Samstag (26.08.23) kommt es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Bergen unterschätzt in einer Rechtskurve die Kraft seines blauen 3er BMW und kommt von der Fahrbahn ab. Passanten, welche auf dem Fußweg unterwegs gewesen sind, mussten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Drei Fußgänger erlitten dabei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und eines Schocks. ...

