POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim; Vorfahrtsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr kam es in Mainz-Gonsenheim im Zwanzig-Morgen-Weg zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Laut Zeugen soll der Fahrradfahrer, ein 32-jähriger Mainzer, über die rot zeigende Ampel an der Kreuzung zur Straße "An der Oberbrücke" gefahren sein.

Der vorfahrtsberechtigte Autofahrer auf dem Zwanzig-Morgen-Weg, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision mit dem Radfahrer.

Laut den Zeugen soll der Fahrradfahrer schon während der Fahrt Bier getrunken haben, was auch den durch die Einsatzkräfte festgestellten Alkoholgeruch erklärte.

Der Fahrradfahrer erlitt durch die Kollision leichte oberflächliche Verletzungen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den exakten Alkoholgehalt im Blut feststellen zu können.

Bei entsprechenden Ausfallerscheinungen kann beim Fahrradfahren schon ein Blutalkoholwert von 0,3 Promille strafbar sein. Ohne Ausfallerscheinungen ist eine Blutalkoholkonzentration ab 1,6 Promille strafbar.

