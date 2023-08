Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - zwei Ladendiebstähle in der Mainzer Innenstadt - Trinkgeldkasse und Parfum entwendet

Mainz (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann betrat am Dienstagmorgen gegen 11:35 Uhr einen Friseurladen in der Gärtnergasse in der Mainzer Altstadt. Dort ging er zielstrebig zum Tresen und griff sich die dort stehende Trinkgeldkasse. Damit verließ er das Geschäft und flüchtete in Richtung Kaiserstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Mainz und der Bundespolizei verlief bislang ergebnislos. Der Täter soll ca. 30-35 Jahre alt und ungepflegt gewesen sein. Er war mit einem roten Sweatshirt und einem dunklen Hut bekleidet. Hinweise bitte an das Altstadtrevier (PI Mainz 1), Tel.: 06131-654110.

Ein zweiter Ladendieb hingegen konnte durch Zeugen auf der Flucht gestellt werden. Gegen 17:50 Uhr betrat der spätere, 38-jährige Täter einen Drogeriemarkt in der Mainzer Altstadt, packte ein Herrenparfum aus und steckte sich den Flacon in eine Hosentasche. Dies wurde durch eine Verkäuferin beobachtet, welche ihn aufforderte das Parfum herauszugeben. Gleichzeitig erklärte sie ihm, die Polizei zu verständigen, flüchtete er, konnte aber durch zwei Zeugen nach einer kurzen Flucht auf dem Gutenbergplatz gestellt und festgehalten werden. Kurz darauf wird er aggressiv, schlägt um sich ohne jemanden zu verletzten und muss an einer erneuten Flucht gehindert werden. Die kurz darauf eintreffende Polizei stellt seine Personalien fest, leitet ein Ermittlungsverfahren ein und erteilt ihm einen Platzverweis für die Mainzer Innenstadt. Sollte er diesem nicht nachkommen, wurde ihm eine Gewahrsamnahme angedroht.

