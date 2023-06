Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendlicher auf Gehweg angefahren - Radfahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer kam es im Innenstadtbereich in Bad Oeynhausen. Dabei wurde ein Jugendlicher (16) leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Bad Oeynhausener am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf dem rechtsseitigen Gehweg der Wilhelmstraße in Richtung Löhne unterwegs. Seinen Angaben nach wurde er auf Höhe des Spielplatzes unerwartet von einem Fahrradfahrer angefahren, der in selber Richtung auf dem Gehweg unterwegs war. Dabei stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Der Radfahrer drehte sich kurz nach dem Zusammenstoß nochmals um, setze seine Fahrt aber fort, ohne seine Personalien bekanntzugeben und ohne sich weiter um den Gestürzten zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer wird auf etwa 13 bis 14 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und trug schwarze Haare mit auffallend kurz rasierten Seiten. Er soll einen schwarzen Rucksack, mutmaßlich mit einem Logo des Herstellers Adidas, auf dem Rücken gehabt haben. Bei dem Fahrrad könnte es sich um ein Mountainbike in schwarz mit gelben Streifen gehandelt haben.

Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Minden unter (0571) 8866-0 zu melden.

