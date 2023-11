POL-OH: Geldautomaten-Sprengung in einer VR-Bank-Filiale in Heringen

Fulda (ots) - Ebersburg-Ried. Am Dienstag (07.11.) kam es im Ebersburger Ortsteil Ried in der Sandgasse gegen 19 Uhr zum Brand einer Hausfassade und angrenzenden Garagen verbunden mit starker Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache an in Kartons und Säcken gelagerten Textilien aus, die an der Gebäuderückseite abgestellt waren. Das Feuer griff auf die Hausfassade ...

